10 апреля вблизи неподконтрольных правительству Спартака, Веселого и Бетманового Донецкой области боевики обстреляли и глушили беспилотники ОБСЕ. Об этом сообщается в отчете миссии.



Так, во время пребывания в селах Спартак и Веселое наблюдатели слышали выстрели в направлении беспилотников, которые пролетали над позициями вооруженных формирований.



Команда СММ приземлила БПЛА и покинула эти районы.



Также, во время этого и последующего полетов над этими районами аппараты миссии подверглись глушению.



В тот же день, примерно в 1 км к востоку от восточной окраины Бетманового, в 14:19 и 14:24 наблюдатели слышали соответственно 55 и 8 выстрелов из стрелкового оружия.



«По оценке, огонь открыли в направлении БПЛА СММ, который пролетал над позициями вооруженных формирований ориентировочно в 2,4 км к северо-северо-западу и 2,4 км к северо-западу от местоположения патруля миссии соответственно», — говорится в отчете.



Патруль ОБСЕ приземлил аппарат после второго обстрела и переместилась для проведения еще одного полета БПЛА в этом районе.



Во время следующего анонсированного запуска беспилотника в 14:50, наблюдатели снова услышали очереди из стрелкового оружия, направленные на БПЛА, который пролетал над позициями вооруженных формирований.