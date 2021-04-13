За предыдущие двое суток, 11 и 12 апреля, в отдельных районах Донецкой области выявили 69 заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19. Кроме того, 11 человек умерли, а 580 выписаны.



Об этом сообщил «Минздрав» группировки «ДНР».



За все время пандемии там подтверждают 30 635 случаев коронавируса. Из них 22 354 человек выписаны, а 2345 умерли.



Кроме того, за сутки выявлено 111 случаев пневмоний. Из них госпитализировано 86 человек. Всего на лечении 1128 пациентов с пневмониями, из них 539 на кислородной поддержке (+20 за сутки).



У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.

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