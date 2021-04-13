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Зеленский инициировал ликвидацию Окружного админсуда Киева

13 апреля 2021, 13:46

Зеленский инициировал ликвидацию Окружного админсуда Киева

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как неотложный проект закона «О ликвидации Окружного административного суда города Киева». Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Сегодня я вношу в парламент законопроект о ликвидации Окружного административного суда города Киева. Суда, который так и не смог вернуть доверие к себе, но справился с возвращением скандалов и странных решений, далеких от понимания справедливости. Достаточно сейфов, набитых миллионами наличных, в связанных с руководством суда лиц или ожидания очередных записей скандальных разговоров из кабинетов судей, которые думают, что перевешивают все в нашей стране. Суд, одним решением которого может быть поставлен крест на любом достижении государства, любой реформе, будет ликвидирован. Воспринимайте это как сигнал к любому суду, который предал уважении к закону», — приводит слова Зеленского его офис.

Комментируя инициативу президента, там указали, что «в демократическом обществе уважение и доверие к суду должны быть безусловными», но «там, где умирает доверие, заканчивается и демократия».

«У ОАСК было достаточно времени, чтобы одуматься, посмотреть на себя в зеркало и найти там простые вещи, которые так ищут в нем общество и государство, — справедливость, беспристрастность и честность. Вместо этого видим очередные скандалы с "пленками", коррупцию связанных лиц с забитыми деньгами сейфами и многочисленные сомнительные решения. Доверие к Окружному административному суду Киева потеряно», — подчеркнули на Банковой.

В июле 2020 года НАБУ сообщило о подозрении председателю Окружного административного суда Киева Павлу Вовку, его заместителю Евгению Аблову и еще 5 судьям этого суда, а также главе Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку.

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