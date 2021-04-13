Россия провела внезапную проверку боевой готовности военных в ответ на наращивание сил НАТО у европейских границ страны. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, передает «Коммерсант».



«Реагируя на угрожающую России военную деятельность Альянса, мы приняли соответствующие меры. В рамках контрольных мероприятий и занятий за зимний период обучения проведена внезапная проверка боевой готовности войск Западного и Южного военных округов»,— сказал Шойгу.



По его словам, сейчас Североатлантический альянс и США усиливают группировки своих войск в Польше и странах Балтии. В ответ к западной границе России переброшены две армии и три соединения ВДВ. Он утверждает, что они направлены в регион для выполнения учебно-боевых задач.



Также он сообщил, что Россия ведет работу по повышению боевых возможностей Северного флота.

Стягивание российских войск к украинским границам стало темой встречи послов НАТО 1 апреля, а также специального заседания ОБСЕ 10 апреля, на котором страны-участницы хотели получить от России объяснения по ее военной активности вблизи украинской границы, которое РФ проигнорировала. Ситуация активно обсуждается украинской стороной и международными партнерами на высоком уровне, европейские страны и США высказывают требования к РФ отвести войска от границ и снизить напряженность на востоке Украины.



Британский телеканал Sky News опубликовал репортаж о полевом лагере российских военных в Воронежской области.