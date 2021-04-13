Луганская областная прокуратура сообщила подозрение троим сотрудникам «министерства государственной безопасности» при группировке «ЛНР».



Их подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и участии в рядах незаконных вооруженных формирований (ч. ст. 110, ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины).



По данным следствия, житель Должанска (бывший Свердловск) в течение 2016-2018 годов занимал должность «начальника Свердловского межрайонного отдела МГБ ЛНР». Он отвечал за координацию действий подразделения «спецслужбы», занимался вербовкой жителей неподконтрольной территории и другими оперативно-розыскными мероприятиями.



Другой подозреваемый – один из «помощников руководителя службы пограничной охраны МГБ ЛНР». К незаконному вооруженному формированию житель Луганска присоединился в начале 2015 года. Он до сих пор работает в группировке.



Третий подозреваемый – «оперуполномоченный контрразведывательных операций МГБ ЛНР». Житель Луганска с апреля 2015 года и до сих пор работает в группировке.



Сейчас подозреваемых разыскивают украинские правоохранители.