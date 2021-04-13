Курорты Донецкой области с высоты птичьего полета

В сети появились виртуальные экскурсии по курортам Приазовья в Донецкой области. Уникальные 3D туры, созданные с помощью аэросъемки в разрешении 240 мегапикселей, показывают Урзуф, Мелекино и Белосарайскую косу с высоты птичьего полета, сообщает медиа-проект Старый Азов.



Несмотря на хорошие природные и климатические условия для отдыха, Азовское побережье Донбасса находится в тени более развитых и раскрученных курортов Запорожской и Херсонской областей. Теплое Азовское море, пологие песчаные пляжи, лояльные цены на жилье и солнечная погода практически все лето хотя и привлекают сюда отдыхающих, но в значительно меньшем количестве, чем, к примеру, расположенные восточнее Бердянск и Кирилловка.



Кроме того, процесс развития туризма в Донецком регионе тормозится частично и из-за недостатка информации о курортах и особенностях отдыха на них: некоторые отдыхающие просто ничего не знают о рекреациях и не хотят ехать в неизвестность.



Благо, в последние годы появляются медиа-энтузиасты, желающие раскрыть курортный потенциал отечественных морских рекреаций и привлечь к ним должное внимание со стороны туристов. Их усилиями не так давно запущено несколько туристическо-информационных проектов, в частности Урзуф.COM, созданный для популяризации курортов в Мангушском районе Донецкой области.



Одной из последних работ данного проекта стал уникальный 3D-тур по курортным селам Донетчины. Он представляет собой комплекс сферических 3D панорам, снятых с воздуха с разной высоты, которые в онлайн режиме позволяют отправиться на виртуальную прогулку по Урзуфу, Мелекино и Белосарайской косе.



Так, 4 сферические панорамы знакомят потенциальных отдыхающих с особенностями побережья, пляжами, застройкой и природными данными донецких рекреаций. Благодаря высококачественной многокадровой съемке на разной высоте, визуализируются не только общие виды курортов, но также можно рассмотреть их вблизи на разных участках.



3D-тур доступен по ссылке: https://urzuf.com/3d/



Первой открывается панорама Урзуфа, снятая над центральным пляжем. На ней хорошо просматривается часть акватории Азовского моря, самый широкий на курорте центральный пляж с зонтиками, шезлонгами, водными горками и наблюдательной вышкой спасателей, а также курортная застройка и луна-парк с колесом обозрения. Дольше виден более узкий пляж, разделенный на своеобразные секторы бетонными пирсами, уходящий в сторону Белосарайской косы и Мелекино.



Следующая пульсирующая точка тура переносит в поселок Мелекино, расположенный в 29 км на восток от Урзуфа. Здесь можно увидеть практически идеально ровную полосу широких песчаных пляжей и несколько линий курортной застройки, которая на разных участках отличается по плотности. В восточной части села виднеются купола церкви Святой Варвары, построенной в 2012 году.



Две следующие панорамы демонстрируют пляжи и места отдыха на Белосарайской косе. Здесь съемка производилась в самом начале косы и одноименного села, расположенного на ней, над Белосарайским маяком. К слову, этот маяк является одним из старейших в Украине. Он построен еще в 1835 году, и высота его башни достигает 23 м. Под конец коса существенно сужается, и на самом ее «хвосте» построек нет.



Напротив окончания Белосарайской косы, если посмотреть на восток, в сторону суши, виднеется Урзуф. Таким образом, 3D экскурсия будто смыкается, показывая целостность и единство курортного региона