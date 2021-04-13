Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Спецпроект. Азовское море: Курорты Донецкой области сняли в 3D с воздуха

13 апреля 2021, 17:15

Спецпроект. Азовское море: Курорты Донецкой области сняли в 3D с воздуха

Курорты Донецкой области с высоты птичьего полета Курорты Донецкой области с высоты птичьего полета

В сети появились виртуальные экскурсии по курортам Приазовья в Донецкой области. Уникальные 3D туры, созданные с помощью аэросъемки в разрешении 240 мегапикселей, показывают Урзуф, Мелекино и Белосарайскую косу с высоты птичьего полета, сообщает медиа-проект Старый Азов.

Несмотря на хорошие природные и климатические условия для отдыха, Азовское побережье Донбасса находится в тени более развитых и раскрученных курортов Запорожской и Херсонской областей. Теплое Азовское море, пологие песчаные пляжи, лояльные цены на жилье и солнечная погода практически все лето хотя и привлекают сюда отдыхающих, но в значительно меньшем количестве, чем, к примеру, расположенные восточнее Бердянск и Кирилловка.

Кроме того, процесс развития туризма в Донецком регионе тормозится частично и из-за недостатка информации о курортах и особенностях отдыха на них: некоторые отдыхающие просто ничего не знают о рекреациях и не хотят ехать в неизвестность.

Благо, в последние годы появляются медиа-энтузиасты, желающие раскрыть курортный потенциал отечественных морских рекреаций и привлечь к ним должное внимание со стороны туристов. Их усилиями не так давно запущено несколько туристическо-информационных проектов, в частности Урзуф.COM, созданный для популяризации курортов в Мангушском районе Донецкой области.

Одной из последних работ данного проекта стал уникальный 3D-тур по курортным селам Донетчины. Он представляет собой комплекс сферических 3D панорам, снятых с воздуха с разной высоты, которые в онлайн режиме позволяют отправиться на виртуальную прогулку по Урзуфу, Мелекино и Белосарайской косе.

Так, 4 сферические панорамы знакомят потенциальных отдыхающих с особенностями побережья, пляжами, застройкой и природными данными донецких рекреаций. Благодаря высококачественной многокадровой съемке на разной высоте, визуализируются не только общие виды курортов, но также можно рассмотреть их вблизи на разных участках.

3D-тур доступен по ссылке: https://urzuf.com/3d/

Первой открывается панорама Урзуфа, снятая над центральным пляжем. На ней хорошо просматривается часть акватории Азовского моря, самый широкий на курорте центральный пляж с зонтиками, шезлонгами, водными горками и наблюдательной вышкой спасателей, а также курортная застройка и луна-парк с колесом обозрения.  Дольше виден более узкий пляж, разделенный на своеобразные секторы бетонными пирсами, уходящий в сторону Белосарайской косы и Мелекино.

Следующая пульсирующая точка тура переносит в поселок Мелекино, расположенный в 29 км на восток от Урзуфа. Здесь можно увидеть практически идеально ровную полосу широких песчаных пляжей и несколько линий курортной застройки, которая на разных участках отличается по плотности. В восточной части села виднеются купола церкви Святой Варвары, построенной в 2012 году.

Две следующие панорамы демонстрируют пляжи и места отдыха на Белосарайской косе. Здесь съемка производилась в самом начале косы и одноименного села, расположенного на ней, над Белосарайским маяком. К слову, этот маяк является одним из старейших в Украине. Он построен еще в 1835 году, и высота его башни достигает 23 м. Под конец коса существенно сужается, и на самом ее «хвосте» построек нет.

Напротив окончания Белосарайской косы, если посмотреть на восток, в сторону суши, виднеется Урзуф. Таким образом, 3D экскурсия будто смыкается, показывая целостность и единство курортного региона

Еще по теме

Места
Мелекино Белосарайка Урзуф Донецкая область Азовское море Мариуполь
Прочее
Туризм

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
15:07
В «ДНР» начали обучать военному делу первых «призывников»
13:30
«ДНР» зовет дончан на акцию «Бессмертный полк», о пандемии не упоминает
12:50
«ЛНР» сообщила о 6 новых смертях от ковида
11:08
«ДНР» обновила ковид-статистику: еще 11 смертей и 69 заболевших
09:17
На Донетчине боевики обстреливали и глушили беспилотники ОБСЕ
22:32
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 12 апреля
20:22
Боевики под видом украинских военных дистанционно заминировали гражданский сектор поселка Зайцево – ОТГ «Север»
09:26
«ЛНР»: Медики за сутки зарегистрировали пять летальных случаев от ковида
00:15
Главные события Донбасса за неделю
21:25
Как Пушилин письмо Путину писал, год закрытых КПВВ. Дайджест НД ►
14:53
Нидерландские журналисты опубликовали еще одну прослушку боевиков после крушения МН17
12:35
В больнице Снежного отказались рассказать ОБСЕ о пострадавшем «без разрешения от руководства»
12:02
«ДНР»: За сутки коронавирусом заболели 109 человек, 10 — скончались
10:38
«ЛНР»: Число случаев коронавируса превысило четыре тысячи
09:59
Пожар на Донецком мясокомбинате: Огонь уничтожил кровлю четвертого и пятого этажей
все новости
18:47
Байден в разговоре с Путиным обсудил Украину и скопление российских войск у границ
18:31
Проблемы с экспортом вторых доз вакцины AstraZeneca: Степанов назвал альтернативы
18:19
НАБУ подозревает владельца «Альткома» в даче взятки главе «Укравтодора» времен Порошенко
18:08
Машиниста Волновахского депо за подкуп следователя полиции посадили на 4 года
18:07
Штаб: Три нарушения «тишины» за сутки. Один погибший военный, двое ранены
17:41
Le Figaro: Зеленский посетит Францию в пятницу
17:32
Заседание политгруппы ТКГ снова сорвано: «ДНР» открыла дело против Казанского
17:15
Спецпроект. Азовское море: Курорты Донецкой области сняли в 3D с воздуха
16:59
Жителя Мариуполя будут судить за призывы в соцсетях изменить границы Украины
16:38
Прокуратура Луганщины вычислила троих сотрудников «МГБ ЛНР»
16:16
Коронавирус на Луганщине: 252 новых случая и восемь смертей
15:35
В России заявили о переброске военных сил на свои западные границы
15:07
В «ДНР» начали обучать военному делу первых «призывников»
14:52
Ермак предлагает США разместить в Украине ракетные комплексы Patriot
14:06
Почта и банк – самые популярные услуги, которыми воспользовались на КПВВ Донбасса
все новости
ВИДЕО
Британский Sky News показал полевой лагерь российских военных под Воронежем  ►
12 апреля, 17:09
Как Пушилин письмо Путину писал, год закрытых КПВВ. Дайджест НД ►
11 апреля, 21:25
В Мариуполе снова митинговали против стройки вуза Ахметова в Горсаду ►
11 апреля, 18:16

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®,(Р), (PR), Спецпроект — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция