Заседание политической подгруппы в Трехсторонней контактной группе во вторник, 13 апреля, сорвано. Как сообщил представитель отдельных районов Донецкой области в составе украинской делегации ТКГ, журналист Сергей Гармаш, группировка «ДНР» потребовала, чтобы в переговорном процессе участвовала сторонница группировки Майя Пирогова. Она является членом так называемого «министерства информации ДНР». В июле 2018 года Шевченковский районный суд города Черновцы заочно приговорил к 10 годам заключения за создание террористической группы или террористической организации (ст.258-3 ч.1 УК Украины).



«Украина, как известно, заявила, что не будет сидеть за одним переговорным столом (пусть и виртуальным) с человеком, осужденным судом и объявленным в розыск. Приглашенные РФ представители ОРДО, сегодня подошли к проблеме "творчески" и, симметрично Украине, заявили, что в "республике" открыто дело против члена украинской делегации Дениса Казанского, поэтому для них является неприемлемым его участие в переговорах», – написал Гармаш.



Он добавил, что заявление «ДНР» об «уголовном деле» против журналиста Казанского прозвучало спустя 11 месяцев его работы в ТКГ.



«Его обвиняют по статье, которая предусматривает смертную казнь с конфискацией имущества», – написал Гармаш.



В «ДНР» обвинили украинскую сторону в срыве заседания. Там сообщили, что в отношении Казанского «возбуждено уголовное дело» якобы за шпионаж на территории отдельных районов Донецкой области.



При этом «ДНР» предложила несколько вариантов. Первый вариант: переговорщики будут игнорировать «все судебные разбирательства» и таким образом на заседании будут присутствовать представители общественности от обеих сторон. Второй вариант: исключить из переговорного процесса Дениса Казанского и Майю Пирогову. Третий вариант: стороны продолжат работу в формате исключительно официальных представителей, без привлечения общественности и экспертов, «в соответствии с многолетней практикой работы».



Представители украинской делегации напомнили, что сторонами переговоров являются Украина и Россия при посредничестве ОБСЕ. Члены «Л-ДНР» не являются стороной ТКГ.



«Представитель Украины остался принципиальным: все члены украинской делегации введены в нее официальными нотами МИДа и будут участвовать в заседаниях рабочих групп и ТКГ», – написал Гармаш.



В «ДНР» посчитали такой отказ украинской делегации саботированием переговорного процесса.



Заседание ТКГ по политическим вопросам перенесено на 27 апреля.

Летом прошлого года группа вынужденных переселенцев была включена в консультации украинской делегации и обсуждение пунктов Минских договоренностей.