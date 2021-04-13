Кассационный суд в составе Верховного Суда начал рассмотрение дела по иску жены народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука Оксаны Марченко в связи с введением в отношении нее санкций. Об этом сообщает пресс-служба суда.



«13 апреля 2021 кассационный суд в составе Верховного Суда начал рассмотрение дела № 9901/74/21 по исковому заявлению Оксаны Марченко, которым обжалован Указ Президента Украины от 19 февраля 2021 № 64/2021 "О решение Совета национальной безопасности и обороны Украина от 19 февраля 2021″..., в соответствии с которым применены санкции против истца», — говорится в сообщении.



Колегия судей удовлетворила ходатайство Марченко о привлечении к участию в деле Совета нацбезопасности и обороны и Службы безопасности Украины в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, на стороне ответчика.



Верховный Суд отложил рассмотрение дела. Следующее судебное заседание состоится 24 мая в 14:00.

На заседании 19 февраля 2021 года СНБО ввел санкции против 8 человек и 19 компаний за «финансирование терроризма». Среди них Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко. Санкции утверждены указом президента Владимира Зеленского.



Основанием для санкций стало расследование спецслужб Украины. Как утверждается, существовали схемы поставок угля с неподконтрольного Донбасса через связанную с Медведчуком и Козаком фирму.