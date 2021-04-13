Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект, который предлагает выпуск ценных бумаг на 20 миллиардов гривен для реализации президентской программы «Доступная ипотека».



Законопроект № 5308 в первом чтении поддержали 263 народных депутатов.



После принятия законопроекта, Государственное ипотечное учреждение объединится с «Укрфнжильем» и, как поясняют авторы документа, появятся новые финансово-кредитные механизмы обеспечения граждан Украины доступным жильем.



По словам народного депутата Леси Забуранной, которая выступает соавтором законопроекта, его принятие позволит продолжить государственные программы и поможет в краткосрочном периоде предоставить около 8 тысяч ипотечных кредитов для приобретения жилья. По ее словам, можно будет приобрести 12 тысяч квартир для последующей передачи в финансовый лизинг.



Законопроект предусматривает, что:

кредитор имеет право не требовать от Государственного ипотечного учреждения прекращения или досрочного исполнения обязательства, или обеспечения исполнения обязательства;

«Укрфинжилье» будет правопреемником Государственного ипотечного учреждения (ГИУ).

ГИУ было создано в 2004 году.



В 2020 году для реализации программы «Доступная ипотека» была создана «Украинская финансовая жилищная компания» («Укрфинжилье»), которая фактически будет выступать посредником между банком и гражданином, чтобы украинцы могли брать долгосрочные ипотечные кредиты под фиксированную ставку – 7% годовых.



