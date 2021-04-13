Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Рада проголосовала за выпуск ценных бумаг для «Доступной ипотеки»

13 апреля 2021, 20:40

Рада проголосовала за выпуск ценных бумаг для «Доступной ипотеки»

Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект, который предлагает выпуск ценных бумаг на 20 миллиардов гривен для реализации президентской программы «Доступная ипотека».

Законопроект № 5308 в первом чтении поддержали 263 народных депутатов.

После принятия законопроекта, Государственное ипотечное учреждение объединится с «Укрфнжильем» и, как поясняют авторы документа, появятся новые финансово-кредитные механизмы обеспечения граждан Украины доступным жильем.

По словам народного депутата Леси Забуранной, которая выступает соавтором законопроекта, его принятие позволит продолжить государственные программы и поможет в краткосрочном периоде предоставить около 8 тысяч ипотечных кредитов для приобретения жилья. По ее словам, можно будет приобрести 12 тысяч квартир для последующей передачи в финансовый лизинг.

Законопроект предусматривает, что:

  • кредитор имеет право не требовать от Государственного ипотечного учреждения прекращения или досрочного исполнения обязательства, или обеспечения исполнения обязательства;
  • «Укрфинжилье» будет правопреемником Государственного ипотечного учреждения (ГИУ).

ГИУ было создано в 2004 году.

В 2020 году для реализации программы «Доступная ипотека» была создана «Украинская финансовая жилищная компания» («Укрфинжилье»), которая фактически будет выступать посредником между банком и гражданином, чтобы украинцы могли брать долгосрочные ипотечные кредиты под фиксированную ставку – 7% годовых.

Читайте также:

В 2021 году выдадут 5 тысяч кредитов на жилье под 7%. Как оформить ипотеку и кто сможет получить

 

Еще по теме

Прочее
Лизинг Доступное жилье доступная ипотека

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
21:50
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 13 апреля
21:09
Арестович: Россияне в ТКГ «ничего не говорят» о гибели ребенка в Александровском
15:07
В «ДНР» начали обучать военному делу первых «призывников»
13:30
«ДНР» зовет дончан на акцию «Бессмертный полк», о пандемии не упоминает
12:50
«ЛНР» сообщила о 6 новых смертях от ковида
11:08
«ДНР» обновила ковид-статистику: еще 11 смертей и 69 заболевших
09:17
На Донетчине боевики обстреливали и глушили беспилотники ОБСЕ
22:32
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 12 апреля
20:22
Боевики под видом украинских военных дистанционно заминировали гражданский сектор поселка Зайцево – ОТГ «Север»
09:26
«ЛНР»: Медики за сутки зарегистрировали пять летальных случаев от ковида
00:15
Главные события Донбасса за неделю
21:25
Как Пушилин письмо Путину писал, год закрытых КПВВ. Дайджест НД ►
14:53
Нидерландские журналисты опубликовали еще одну прослушку боевиков после крушения МН17
12:35
В больнице Снежного отказались рассказать ОБСЕ о пострадавшем «без разрешения от руководства»
12:02
«ДНР»: За сутки коронавирусом заболели 109 человек, 10 — скончались
все новости
22:12
В Украине началась вакцинация препаратом CoronaVac
22:01
В Офисе президента подтвердили встречу Зеленского с Макроном в пятницу
21:50
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 13 апреля
21:09
Арестович: Россияне в ТКГ «ничего не говорят» о гибели ребенка в Александровском
20:40
Рада проголосовала за выпуск ценных бумаг для «Доступной ипотеки»
20:38
Стягивание войск РФ к границе с Украиной: Кулеба встретился с госсекретарем США Блинкеном
20:16
Казанский останется в политподгруппе, несмотря на возражения «ДНР»
19:55
Байден в разговоре с Путиным обсудил Украину и скопление российских войск у границ
19:41
В Украине так и не ввели штрафы за нарушение самоизоляции
19:36
Верховный суд приступил к рассмотрению иска подсанкционной Оксаны Марченко
19:20
В этом году украинские 11-классники не будут сдавать ГИА
18:31
Проблемы с экспортом вторых доз вакцины AstraZeneca: Степанов назвал альтернативы
18:19
НАБУ подозревает владельца «Альткома» в даче взятки главе «Укравтодора» времен Порошенко
18:08
Машиниста Волновахского депо за подкуп следователя полиции посадили на 4 года
18:07
Штаб: Три нарушения «тишины» за сутки. Один погибший военный, двое ранены
все новости
ВИДЕО
Британский Sky News показал полевой лагерь российских военных под Воронежем  ►
12 апреля, 17:09
Как Пушилин письмо Путину писал, год закрытых КПВВ. Дайджест НД ►
11 апреля, 21:25
В Мариуполе снова митинговали против стройки вуза Ахметова в Горсаду ►
11 апреля, 18:16

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, (Р), (PR), Спецпроект — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция