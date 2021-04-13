По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 13 апреля

Ситуация с распространением COVID-19

В Донецкой области зафиксировано 548 новых случаев COVID-19, скончались пятеро пациентов. Всего — 68 170 случаев болезни: 52 239 человек выздоровели, 1434 — умерли.



В отдельных районах Донетчины выявили еще 69 заболевших, 11 человек умерли, утверждают в группировке «ДНР». Всего там признают 30 635 случаев коронавируса: 22 354 человека выписаны, 2345 — умерли.



В Луганской области подтверждено 252 новых случая COVID-19. От осложнений умерли еще восемь больных. Всего ковид подтвержден у 19 792 человек: 16 037 пациентов выздоровели, 590 — умерли.



В отдельных районах Луганской области зарегистрировано 6 смертей, заявили в группировке «ЛНР». О новых заболевших не сообщается. Всего «ЛНР» подтверждает 4 069 заболевши: 3 307 человек выздоровели, а 358 — умерли.



Политика



Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился в Брюсселе с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Политики обсудили шаги по сдерживанию РФ от дальнейшей эскалации вдоль границ с Украиной.



Президент США Джо Байден во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным поднял вопрос о переброске российских сил к границе с Украиной и призвал снизить напряженность в отношениях с Киевом.



Руководитель Офиса президента Андрей Ермак призвал США предоставить Украине противоракетные комплексы Patriot. «Украина держит линию оборону против России не только для нас самих, но и для Запада», — отметил он.



На сегодняшнем заседании политподгруппы ТКГ представители «ДНР» заявили, что для них неприемлемо участие журналиста Дениса Казанского, который представляет ОРДО в составе украинской делегации. Несмотря на это, Казанский продолжит участие в работе подгруппы.



Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о необходимости незамедлительного прекращения наращивания военного присутствия РФ у границы Украины.



Боевые действия



В результате обстрелов боевиков 13 апреля погиб один украинский военнослужащий, еще двое бойцов получили ранения.



Общество



Прокуратура сообщила подозрение троим сотрудникам «министерства государственной безопасности ЛНР».



Несмотря на пандемию коронавируса группировка «ДНР» планирует «в традиционном формате» провести в Донецке шествие «Бессмертного полка» по случаю 9 мая.



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