Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников призвал Европу проявить четкую позицию относительно российской агрессии против Украины. Он попросил ЕС ввести новые санкции против Москвы и заблокировать «Северный поток-2». Об этом шла речь на онлайн-заседании комитета Европарламента по иностранным делам, передает «РБК-Украина».



«Сейчас весь мир видит масштабную концентрацию российских войск на наших границах.... Если цивилизованный мир хочет исключить сценарий масштабной эскалации сегодня, нужна другая динамика действий», — заявил Резников.



По мнению вице-премьера, несмотря на агрессивные действия возле украинской границы, Россия не планирует полномасштабного вторжения в Украину, однако Москва может пойти на такой шаг, если увидит слабую позицию Европы.



«Мы готовы в любой момент оказать сопротивление, однако если Россия увидит четкую позицию Европы, то у разрастания войны не будет шанса и мы сможем вернуться за стол переговоров и достичь желанного мира», — подчеркнул он.



Резников добавил, что для того, чтобы предотвратить полномасштабную войну, нужно усилить санкции против России и прекратить строительство российского газопровода.



«Что нужно, чтобы защитить Европу от этой войны. Во-первых, на опережение усиливать санкции против РФ, это даст им почувствовать позицию европейского сообщества. Второе, нужно навсегда понять, что нужно прекратить проект "Северный поток-2″. Это не бизнес — это российское энергетическое оружие против Европы», — добавил вице-премьер.