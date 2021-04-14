Напали и пытались задушить: У жительницы Славянска отобрали 300 тысяч долларов

На Донетчине задержали двоих мужчин, которые подозреваются в нападении на жительницу Славянска и похищении 300 тысяч долларов США. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.



Под процессуальным руководством Славянской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту разбойного нападения с целью завладения имуществом в особо крупных размерах, совершенного по предварительному сговору группой лиц (ч. 4 ст. 187 УК Украины).



Досудебным расследованием установлено, что 12 апреля, около 22:30, двое жителей Константиновки, 40 и 42-х лет, на территории базы отдыха «Сосновый бор» в Святогорске напали на женщину и мужчину с целью завладеть деньгами в сумме 300 тысяч долларов.



Избив обоих, нападавшие пытались задушить женщину веревкой, после чего отобрали у нее сумку и чемодан, в которой находились документы и деньги. После этого преступники скрылись. Пострадавших госпитализировали в городскую больницу.



Двое правонарушителей задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. В данное время решаются вопросы по сообщению о подозрении и избрании меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.



Нападавшим грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.