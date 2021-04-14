Сутки на Донбассе: Один украинский военный погиб, трое ранены

За минувшие сутки, 13 апреля, на Донбассе погиб украинский военнослужащий, еще трое получили ранения. Об том сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Там напомнили, что боец погиб в результате сброса гранат беспилотником боевиков и уточнили, что трое украинских военных пострадали в результате обстрелов.



Всего за сутки украинская сторона зафиксировала 5 нарушений режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований. Обстрелы зафиксированы в районе Пивденного, Зайцевого, Екатериновки, Первомайского.



В штабе подчеркнули, что на обстрелы противника украинские военные отвечали ответным огнем.



Сегодня украинская сторона зафиксировала два нарушения «режима тишины».



В свою очередь группировка «ЛНР» заявила о 8 нарушениях режима прекращения огня за 13 апреля. Подчеркивается, что огонь велся по их позициям в районе Золотого-5, Лозового, Молодежного, Желобка, Первомайска, Калиново.



«ДНР» заявила про обстрелы своих позиций в районе Горловки (пос. ш-ты 6/7), Луганского, Веселого, южной части Зайцевого 13 апреля. Сегодня в НВФ обвинили ВСУ в обстреле позиций у Ужовки (бывшее Ленинское).



Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с 27 июля 2020 года по 12 апреля 2021-го зафиксировала не менее 18 093 нарушений режима прекращения огня по обе стороны линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях. В том числе это не менее 6 122 взрыва, 1 885 пролетевших неопределенных боеприпасов, 182 вспышки дульного пламени, 74 осветительные ракеты, а также не менее 9 830 очередей и выстрелов.



Статистика ОБСЕ отличается от данных, которые приводят стороны конфликта, из-за разной методики подсчета. Так, штаб ООС обстрел позиции учитывает, как одно нарушение, а СММ ОБСЕ фиксирует каждый выстрел или взрыв по обе стороны линии соприкосновения.

С 27 июля 2020 года на Донбассе формально действует режим полного прекращения огня. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество уменьшилось.



Вместе с начал года наблюдается обострение ситуации в зоне конфликта.