«ДНР» сообщила о 97 новых случаях ковида и 11 умерших за сутки

За минувшие сутки 13 апреля, в отдельных районах Донецкой области выявили 97 заболевших COVID-19. Кроме того, 11 человек умерли, а 243 выписаны.



Об этом сообщил «минздрав» группировки «ДНР».



За все время пандемии там подтверждают 30 732 случая коронавирусной инфекции. Из них 22 597 человек выздоровели, а 2356 скончались.



Кроме того, за сутки выявлено 96 случаев пневмоний, госпитализированы 77 человек. Всего на лечении находятся 1152 пациента с пневмониями, из них 539 на кислородной поддержке (+24 за сутки).



У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.