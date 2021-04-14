ОБСЕ увидела запрещенное вооружение на полигонах «ЛНР»

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировали размещение запрещенного Минскими соглашениями вооружения на полигонах на подконтрольных группировке «ЛНР» территории. Об этом говорится в свежем отчете миссии.



Так, на двух полигонах в неподконтрольных правительству районах Луганской области наблюдатели видели 23 гаубицы и 1 противотанковую пушку. Отмечается, что вооружение там находилось в нарушение линий отвода.



За линиями отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения СММ зафиксировала: 4 зенитных ракетных комплекса и 2 танка в подконтрольных правительству районах Донецкой области; а также 99 танков, 20 гаубиц, 6 минометов, 4 противотанковые пушки и 3 зенитно-ракетных комплекса на 4 полигонах в неподконтрольных правительству районах Луганской области и на полигоне в неподконтрольном правительству районе Донецкой области.