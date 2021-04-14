Генсек НАТО и Госсекретарь США проведут переговоры по поводу стягивания войск РФ к Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и государственный секретарь США Энтони Блинкен в ходе его визита в Брюссель обсудят агрессию РФ в отношении Украины и наращивание военного присутствия вблизи украинских границ. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».



«Мы также обсудим и рассмотрим агрессивные действия России в Украине и вокруг нее. Мы все обеспокоенны массированным наращиванием военного присутствия. Россия должна прекратить это наращивание военного присутствия, прекратить провокации и уменьшить напряженность», — сказал Столтенберг на пресс-брифинге перед началом переговоров с Блинкеном.



Госсекретарь США отметил, что все страны НАТО разделяют обеспокоенность в связи с действиями РФ.



«Как сказал Йенс, мы также обсудим обеспокоенность, которую разделяют в Альянсе, о действиях России в Украине и вблизи нее, а именно значительное наращивание сил, которое является наибольшим 2014 года», — отметил Блинкен.