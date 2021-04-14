Заявки от ФОПов на получение 8 тысяч гривен помощи начнут принимать 19 апреля

Регистрация заявок на получение 8 тысяч гривен помощи физлиц-предпринимателей (ФОПов) и наемных работников из «красных» зон карантина стартует 19 апреля. Об этом сообщил в ходе заседания правительства в среду премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.



По его словам, министерством социальной политики Украины и министерством цифровой трансформации максимально оперативно была подготовлена необходимая инфраструктура для проведения выплат.



Материальную помощь можно будет получить через портал или приложение «Дія».



«Регистрация начинается с 19-го числа, и выплаты будут в такой же последовательности и в те же сроки, как было во время подготовки к зимнему локдауну», – добавил Денис Шмыгаль.



Премьер также уточнил, что сейчас на данную программу поддержки планируется потратить около 3 миллиардов гривен.

Верховная Рада на внеочередном заседании 30 марта приняла за основу и в целом законопроект №5300 о финансовой поддержке предпринимателей, которые вынуждены приостанавливать деятельность в «красных» зонах карантина. Речь идет о выплате разовой помощи в сумме 8 тысяч гривен.