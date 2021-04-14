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Эпидемия COVID-19 в Украине пошла на спад, заявил Степанов

14 апреля 2021, 14:57

Эпидемия COVID-19 в Украине пошла на спад, заявил Степанов

Ситуация заболеваемостью COVID-19 в Украине постепенно начала улучшаться, эпидемия пошла на спад. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

«Как и прогнозировали наши эксперты-эпидемиологи, рост количества больных продолжался до начала апреля. Сейчас во многих регионах ситуация стабилизируется. Уже 10 дней мы наблюдаем спад заболеваемости по Украине. Вчера был первый день, когда количество выписанных из больниц превысило на 22,8% количество госпитализированных. Несколько областей, в частности Ивано-Франковская и Закарпатская, вышли из "красной" зоны», – отметил глава Минздрава.

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Кроме того, по его словам, снизился уровень госпитализации. Так, на прошлой неделе в больницы попали на 2000 пациентов меньше, чем на позапрошлой. Также фиксируется снижение количества заболевших.

Степанов считает, что этого удалось достичь благодаря четкой стратегии Минздрава и адаптивному карантину.

«Но некоторые регионы, в частности Киев, а также Киевская, Львовская и Полтавская области, продолжают находиться в "красной" зоне повышенной эпидемической опасности, ситуация там остается сверхсложной. Очень важно продолжать придерживаться установленных ограничений и противоэпидемических мероприятий - носить маски, пользоваться антисептиками, избегать скоплений людей», – добавил министр здравоохранения.

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