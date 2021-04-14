На Донетчине предстанет перед судом командир гранатометного подразделения боевиков

В Донецкой области завершено досудебное расследование в отношении 26-летнего жителя оккупированного Дебальцево, которого подозревают в сепаратизме и участии в боях на стороне боевиков. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донетчины.



По данным следствия, с апреля по июнь 2015 года подозреваемый занимал должность «командира гранатометного отделения» в составе «9-го отдельного полка морской пехоты ДНР».



«Находясь в составе незаконного вооруженного формирования РФ, боевик воевал против военных подразделений Вооруженных Сил Украины в районе вблизи с. Широкино Волновахского района Донецкой области», — сказано в сообщении.



Мужчина обвиняется в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и участии в не предусмотренных законом вооруженных формированиях (ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 260 ) УК Украины. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.



Обвинительный акт направлен в Волновахский районный суд для рассмотрения дела по существу.