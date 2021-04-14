В Луганской области подтвердили еще 321 случай COVID-19, умерли пять человек

За минувшие сутки, 13 апреля, в Луганской области выявлен 321 новый случай COVID-19. От осложнений умерли еще пятеро больных. Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.



Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 88-летний мужчина из Беловодского района, 58-летний мужчина из Новоайдарского района, 30-летний мужчина из Сватовского района, 72-летняя женщина из Старобельского района, а также 70-летняя женщина из города Северодонецк.



76 новых случаев заболевания выявлены в Лисичанске, 20 в Рубежном, 75 в Северодонецке, 22 в Беловодском районе, пять в Белокуракинском районе, один в Кременском районе, четыре в Марковском районе, пять в Меловском районе, 19 в Новоайдарском районе, 14 в Новопсковском районе, шесть в Попаснянском районе, 19 в Сватовском районе, 20 в Станично-Луганском районе, 33 в Старобельском и два в Троицком районах.



За все время исследований в области коронавирус лабораторно подтвержден у 20 113 жителей Луганщины. Из них выздоровели – 16 245 человек (208 за последние сутки), остаются на лечении – 3 273 человека, умерли 595 пациентов.



Уровень госпитализации в области на 100 тысяч населения равен 58,9 (при пороговом 60).

За минувшие сутки, 13 апреля, в Украине лабораторно подтвердили 14 553 новых случаев заболевания COVID-19. При этом выздоровели 12 384 человека, скончались – 467. За все время пандемии в стране коронавирусное заболевание диагностировали у 1 887 338 человек. Из них 1 442 618 пациентов выздоровели, а 38 225 случаев завершились летальным исходом.