На Донетчине ковидом заболевают ежедневно 30-40 детей

В Донецкой области с начала этого года наблюдается рост заражения коронавирусной инфекцией детей. Об этом на брифинге в среду рассказал замначальника управления стратегического развития здравоохранения Департамента здравоохранения ДонОГА Александр Педенко.



«Каждый день регистрируется от 30 до 40 новых случаев заболевания детей», – сообщил Педенко.



Он отметил, что на сегодня в области 3193 ребенка в возрасте от 0 до 18 лет имеют подтвержденный диагноз COVID-19.



«Дети лучше и выздоравливают. На сегодня около 2,5 тысяч детей уже выздоровели от коронавируса», – добавил представитель облздрава.

По состоянию на 14 апреля, с начала пандемии на подконтрольной властям территории Донетчины зафиксировано 69 007 случаев коронавирусной болезни. Из них 52 239 человек выздоровели, 1464 — умерли.