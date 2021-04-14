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Депутаты ОПЗЖ внесли 2 млн гривен залога за пророссийского эксперта Дудкина

14 апреля 2021, 17:16

Депутаты ОПЗЖ внесли 2 млн гривен залога за пророссийского эксперта Дудкина

Юрий Дудкин (в центре) возле здания изолятора СБУ Юрий Дудкин (в центре) возле здания изолятора СБУ

Эксперта Юрия Дудкина, которого Служба безопасности подозревает в государственной измене, выпустили из изолятора временного заключения СБУ после того, как депутаты из «Оппозиционной платформы — За жизнь» внесли за него залог в размере 2 млн гривен. Об этом сообшает hromadske.

Встречать Дудкина под изолятор пришел народный депутат от ОПЗЖ Виктор Черный. Дудкин говорит, что деньги на залог депутаты собрали из своих зарплат.

По информации СБУ, Дудкин создал сеть, в которую входили несколько веб-ресурсов (группы в социальных сетях, Youtube-каналы) и отдельные блогеры, которых финансировали из РФ. На этих ресурсах он распространял заказной контент, в том числе от своих координаторов с российского «Первого канала» и агентства News Front.

Также он выступал на пропагандистских телеканалах России и в эфире каналов Виктора Медведчука. Сам Дудкин называет обвинения «нападением на свободу слова».

«Это, безусловно, была спецоперация. Все документы сфабрикованы. Обвинения я отрицаю... Никакой измены нет. Есть свобода слова и инакомыслие. А власть, которая с этим борется, — преступная», — сказал Дудкин.

24 февраля СБУ объявила Дудкину подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 111 (государственная измена) и ст. 161 (нарушение равноправия граждан из-за их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

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