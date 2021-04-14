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Участницу АТО Котеленец больше не подозревают в жестоком обращении с украинскими военнопленными

14 апреля 2021, 17:29

Участницу АТО Котеленец больше не подозревают в жестоком обращении с украинскими военнопленными

Прокуратура сняла часть подозрений с ветеранки АТО Виктории Котеленец, которую полиция подозревает в участии в армии группировки «ДНР». Об этом сообщил «Ґратам» адвокат Виктории Котеленец Виталий Цокур.

Полиция считает, что Котеленец в 2014 году была участницей «Народного ополчения Донбасса» и конвоировала «парад» украинских пленных в Донецке. Она похожа на конвоирку на одном из фото с шествия. Однако ее сослуживцы из украинской армии заявляют, что произошла ошибка, и женщина на фото — это не Котеленец.

По словам адвоката Цокура, 12 апреля следователь вручил Котеленец новое подозрение. Теперь ее подозревают только в участии в незаконном вооруженном формировании (часть 2 статьи 260 Уголовного кодекса). Более тяжелую статью — жестокое обращение с военнопленными или гражданским населением (часть 1 статья 438 УК) — убрали из нового подозрения.

Адвокат назвал логичным то, что следствие отказалось от эпизода с «парадом». По его словам, ранее защита подала портретную экспертизу, которая подтверждает, что человек на фото с парада — это не Виктора Котеленец, а другая женщина — жительница Донецка Ольга Сухова.

Слева Виктория Котеленец, справа — участница «парада пленных». Фото: Елена Билозерская

Адвокат добавил, что, по его мнению, статья о жестоком обращении с пленными фигурировала в первом подозрении Котеленец, чтобы избрать ей максимальную меру пресечения — содержание в СИЗО без возможности выйти под залог.

Он также напомнил, что 19 января Печерский райсуд Киева арестовал Котеленец на два месяца — до 20 марта без права залога. 3 февраля Киевский апелляционный суд отменил это решение и отправил ее под домашний арест. 19 марта Печерский суд заменил круглосуточный домашний арест ночным.

Котеленец задержали в Киеве 19 января возле Министерства ветеранов, где она получала удостоверение участника боевых действий. В тот же день полиция предъявила ей подозрение.

По версии следствия, Котеленец узнали четверо украинских пленных, опознав по фото с «парада». Следствие также ссылалось на портретные экспертизы, которые подтверждали, что на фото она.

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