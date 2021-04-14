В штабе сообщили о шести обстрелах со стороны боевиков с начала суток

С начала текущих суток, 14 апреля, боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных си.



Вблизи Светлодарска и Золотого-4 боевики стреляли из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а у Песок — из стрелкового оружия.



В районе Майорска боевики совершили дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2, а вблизи Павлополя был зафиксирован пролет БПЛА «Орлан-10» с пересечением линии разграничения. Средствами РЭБ БПЛА был подавлен.