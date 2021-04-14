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В Краматорске полицейский предлагал следователю взятку, чтобы закрыть дело о взяточничестве

14 апреля 2021, 18:58

В Краматорске полицейский предлагал следователю взятку, чтобы закрыть дело о взяточничестве

Полицейский предложил взятку следователю ГБР в попытке избежать уголовной ответственности за другую взятку. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

«Начальник одного из отделов Краматорского городского управления Главного управления Нацполиции в Донецкой области, будучи фигурантом в уголовном производстве по факту получения неправомерной выгоды, предложил следователю ГБР взятку за непривлечение к уголовной ответственности. Сотрудник ГБР сообщил об этом факте своему руководству», — сказано в сообщении.

Полицейского задержали сразу после передачи под контролем правоохранителей следователем ГБР 3 тысяч долларов. Ему сообщено о подозрении в предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает ответственное положение.

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