В Краматорске полицейский предлагал следователю взятку, чтобы закрыть дело о взяточничестве

Полицейский предложил взятку следователю ГБР в попытке избежать уголовной ответственности за другую взятку. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.



«Начальник одного из отделов Краматорского городского управления Главного управления Нацполиции в Донецкой области, будучи фигурантом в уголовном производстве по факту получения неправомерной выгоды, предложил следователю ГБР взятку за непривлечение к уголовной ответственности. Сотрудник ГБР сообщил об этом факте своему руководству», — сказано в сообщении.



Полицейского задержали сразу после передачи под контролем правоохранителей следователем ГБР 3 тысяч долларов. Ему сообщено о подозрении в предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает ответственное положение.