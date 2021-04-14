Верховный суд приступил к рассмотрению иска Медведчука из-за санкций

Кассационный суд в составе Верховного суда начал рассмотрение дела об обжаловании указа президента о применении санкций к народному депутату от ОПЗЖ Виктору Медведчуку. Об этом сообщает пресс-служба суда.



«14 апреля 2021г. Кассационный суд в составе Верховного суда начал рассмотрение дела № 9901/73/21 по иску Виктора Медведчука, в которой обжалован указ президента Украины от 19 февраля 2021г. № 64/2021... в части введения в действие решения СНБО Украины, а именно п.7 приложения 1, согласно которому применены санкции к истцу», — говорится в сообщении.



Суд удовлетворил ходатайство истца о привлечении к участию в деле Совета национальной безопасности и обороны и Службы безопасности Украины в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, на стороне ответчика, Верховный Суд объявил перерыв в рассмотрении дела.



Следующее судебное заседание состоится 26 мая 2021 в 15:00.



На рассмотрении суда находится четыре исковых заявления об оспаривании указа президента от 19 февраля 2021года № 64/2021 о применении санкций.

На заседании 19 февраля 2021 года СНБО ввел санкции против 8 человек и 19 компаний за «финансирование терроризма». Среди них Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко. Санкции утверждены указом президента Владимира Зеленского.



Основанием для санкций стало расследование спецслужб Украины. Как утверждается, существовали схемы поставок угля с неподконтрольного Донбасса через связанную с Медведчуком и Козаком фирму.