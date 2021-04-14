Министр рассказала, как в 2014 году пытались освободить Донбасс

Министр по делам ветеранов Украины Юлия Лапутина считает, что украинские спецслужбы и армейские подразделения могли освободить Славянск и Краматорск на раннем этапе АТО. Об этом она заявила в интервью агентству «Интерфакс-Украина».



Юлия Лапутина в 2014 году в составе объединенной группы СБУ принимала участие в защите Краматорского аэродрома.



«На тот момент, когда действительно у Гиркина не было более-менее значительного силового резерва, а до ввода российских войск оставалось время, прямо в краматорском аэропорту нашими сотрудниками был разработан план взятия в кольцо Славянска. Ведь со стороны Изюма стояли наши военные, а на другой части этого аэродрома располагались силы специальных операций. План был следующий: довооружиться, доукомплектовать силы на краматорском аэродроме. Далее силой ударной группировки с позиций Краматорска и тех войск, которые стояли со стороны Изюма, окружить Славянск и отработать террористов по секторам. Но этот план не был принят», — рассказала она.



Лапутина предполагает, что о плане не докладывали руководству на уровне министра обороны или выше.



«План разрабатывался коллективно — нами, то есть "Альфой", сотрудниками Нацгвардии и военными. Мы подали его в командование АТО. О дальнейшей судьбе плана неизвестно, но он был совершенно реалистичен. Это многие подтвердят», — рассказала министр.



По ее мнению, ранее была также возможность освободить захваченные здания в Луганске.



«Когда 13 апреля власти объявили АТО и нас перебрасывали в Донецкую область, со мной как раз летели коллеги, которые несколько суток до этого провели в Луганске. Они сказали следующее: "всё было готово к штурму, но нам не дали команду ... ты же понимаешь — мы бы все сделали"», — отметила Лапутина.



Кроме этого, говорит она, спецслужбами предлагалось проведение точечных действий по нейтрализации противоправных действий организаторов захвата Верховного совета Крыма, в том числе, Аксенова и Константинова.



«Думаю, что не вкуси Россия тогда эйфории в Крыму, она не пошла бы далее. Однако людям, которые взяли ответственность за страну в тот очень сложный период, не хватало силы воли и твердости», — резюмировала Лапутина.