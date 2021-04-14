СМИ: Украина готовится депортировать трех подсанкционных контрабандистов

Правительство готовит процедуру депортации трех бывших граждан Украины согласно одобренным СНБО санкциям за контрабанду. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в правительстве.



«Одобренные СНБО санкции за контрабанду предусматривают потерю некоторыми лицами украинского гражданства. В соответствии с принятым решением, сейчас готовится предусмотренная национальным законодательством процедура депортации трех бывших граждан Украины», — сказал собеседник агентства.



По данным источника, в частности, речь идет о Вадиме Альперине (гражданство Израиля), Араике Амирханяне (гражданство Армении) и Александре Еримичуке (гражданство Румынии).



«15 апреля СНБО должно провести очередное заседание с целью принятия дальнейших решений для защиты национальной безопасности нашего государства», — отметил он.

Ранее стали известны имена 10 крупнейших контрабандистов, против которых решением Совета нацбезопасности и обороны 2 апреля введены санкции.