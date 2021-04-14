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По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 14 апреля

14 апреля 2021, 20:46

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 14 апреля

Ситуация с распространением COVID-19

В Донецкой области без учета неподконтрольной территории за сутки подтверждено 837 случаев COVID-19 и 30 смертей. Всего — 69 007 случаев коронавируса: 52 239 человек выздоровели, 1464 — умерли.

В отдельных районах Донецкой области зафиксировано 97 заболевших COVID-19. Кроме того, 11 человек умерли, утверждают в группировке «ДНР». Всего формирование признает 30 732 случая инфекции: 22 597 человек выздоровели, 2356 — скончались.

В Луганской области выявлен 321 новый случай COVID-19. От осложнений умерли еще пятеро больных. Всего ковид подтвержден у 20 113 человек: 16 245 пациентов выздоровели, 595 — умерли.

В отдельных районах Луганщины зарегистрирован 21 случай ковида и три летальных случая, заявили в группировке «ЛНР». Всего там подтверждают 4 090 заболевших: 3 320 человек выздоровели, а 361 — умер.

Политика

Финляндия выразила готовность принять встречу президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина. Ранее президент США Джо Байден в беседе с президентом РФ Владимиром Путиным выдвинул идею проведения российско-американского саммита на территории третьей страны.

Боевые действия

Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе инициировала внеочередное заседание подгруппы по безопасности для установления полного режима прекращения огня на Донбассе.

Общество

Украинская ассоциации футбола пожизненно запретила любую деятельность, связанную с футболом, 26 участникам сборных команд группировок «ДНР» и «ЛНР».

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