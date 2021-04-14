Страны ЕС дали России пять рекомендаций из-за военной активности

Страны ЕС опубликовали итоговое заявление заседания ОБСЕ, созванного Украиной на фоне скопления российских войск в оккупированном Крыму и возле границ Украины. Об этом говорится в заявлении по итогам заседания 14 апреля.



Так, в соответствии с Венским документом 2011 года страны Евросоюза дали России следующие рекомендации:

предпринять шаги по деэскалации ситуации и начать конструктивный диалог и конструктивные консультации;

обеспечить, в соответствии с ее обязательствами по Венскому документу, полную прозрачность своей военной деятельности, в частности по фундаментальным вопросам, касающимся численности и структуры постоянно дислоцированных войск в соответствующих районах и дополнительных переброшенных войск, участвующих в боевой подготовке, и продолжительности их дислокации;

добровольного обеспечить посещение, чтобы развеять опасения по поводу ее военной деятельности, в соответствии с положениями пункта 18 Венского документа 2011 года;

продолжить обсуждение этого конкретного вопроса на ПС-ФБС;

чтобы государства-участники продолжали регулярно информировать ФБС, в частности о военной деятельности в приграничных районах.

7 апреля Украина активировала Венский документ ОБСЕ от 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. Согласно предусмотренной этим документом процедуры, российской стороне был направлен официальный запрос о предоставлении разъяснений относительно существенного роста военного присутствия Российской Федерации вдоль границы с Украиной и на временно оккупированных территориях Украины в течение последних дней.



Однако российская сторона отказалась предоставлять информацию по запросу, заявив, что не ведет такой деятельности. Кроме того, Россия бойкотировала и созванное Украины 10 апреля встреча с участием других государств-участников ОБСЕ.