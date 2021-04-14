Меркель и Байден обсудили ситуацию на востоке Украины

Канцлер ФРГ Ангела Меркель во время телефонного разговора обсудила с президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом украинскую тематику, Афганистан и вакцинацию против COVID-19. Об этом сообщил официальный представитель федерального правительства Штеффен Зайберт, передает «Укринформ».



«Канцлер и президент были едины во мнении, что нужно требовать от Россия уменьшения количества войск у границ», — говорится в сообщении.



Канцлер и президент обменялись мнениями о ситуации в Афганистане и дальнейших действий относительно присутствия войск НАТО.



А также обменялись мнениями по борьбе с пандемией COVID-19. Они подчеркнули важность глобального и равного доступа к вакцинам для всех, над чем обе страны хотят работать.