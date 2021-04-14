ОБСЕ: Число нарушений режима тишины на Донбассе достигло максимума в этом году

Количество нарушений режима прекращения огня, зафиксированных за последние две недели, достигло максимума в этом году и было в три раза больше, чем за этот же период ранее. Об этом говорится в заявлении Специальной представительницы Действующего председателя ОБСЕ Хайди Грау после заседания ТКГ 14 апреля.



Она отметила, что это также негативно сказывается на работе миссии.



«За последние две недели значительно увеличилось количество ограничений и препятствий свободе передвижения СММ ОБСЕ. Девять из десяти дальних полетов БПЛА СММ пострадали от помех», — говорится в заявлении.



Она отметила, что обсуждение механизма координации действий в случае нарушения режима прекращения огня будет продолжено на будущих заседаниях рабочей группы по безопасности.



«Однако следует отметить, что эффективное внедрение этого механизма будет возможно только при наличии политической воли к значительному сокращению количества нарушений режима прекращения огня по обе стороны от линии соприкосновения», — резюмировала Хайди Грау.

Спикер Трехсторонней контактной группы, советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что на заседании в ТКГ украинская сторона инициировала внеочередное заседание подгруппы по безопасности для установления полного режима прекращения огня на Донбассе.