Штаб: 8 обстрелов со стороны боевиков за сутки, без потерь

За прошедшие сутки, 14 апреля, на Донбассе было зафиксировано 8 нарушений со стороны режима прекращения огня со стороны боевиков. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.



Обстрелы пришлись на окрестности Светлодарска, Золотого-4, Песок и Берегового. Боевики стреляли из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия.



В районе Майорска боевики дважды совершили дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.



Вблизи Павлополя зафиксирован пролет БПЛА «Орлан-10» с пересечением линии разграничения. Средствами РЭБ беспилотник был вовремя подавлен.



Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет.



Боевики «ДНР» заявили, что под обстрелы попали их позиции в районе Веселого, Ясного, Старомихайловки и Лозового. В свою очередь, группировка «ЛНР» утверждает, что вчера под обстрелами оказались ее позиции вблизи Золотого-5.

С начала действия всеобъемлющего режима прекращения огня, с 27 июля 2020 года и до 13 апреля, СММ ОБСЕ зафиксировала не менее 18 147 нарушений, в том числе 6 135 взрывов, 1 885 пролетевших неопределенных боеприпасов, 182 вспышки дульного пламени, 74 осветительные ракеты, а также не менее 9 871 очереди и выстрела.