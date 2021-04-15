В течение суток на Донетчине трижды обстреляли беспилотники ОБСЕ

Беспилотник СММ ОБСЕ обстреляли во время пролета над неподконтрольными правительству районами Донецкой области. Об этом сообщается в отчете миссии.



Вблизи Еленовки один раз и возле Александровки дважды открывался огонь из стрелкового оружия в направлении мини-БПЛА СММ.



Находясь вблизи Еленовки, наблюдатели слышали 5 выстрелов и 7 очередей из стрелкового оружия в направлении БПЛА СММ, который пролетал над позициями Вооруженных сил Украины.



В течение этого и предыдущего полетов над этим районом БПЛА также подвергался воздействию помех сигналу GPS (по оценке, в результате предположительного глушения).



В тот же день, пребывая на окраине Александровки, наблюдатели слышали 4 очереди из стрелкового оружия в направлении БПЛА. Миссия переместилась в другое место рядом с Александровкой, чтобы продолжить мониторинг. Во время второго запуска БПЛА члены патруля зафиксировали 8 выстрелов в направлении БПЛА.



В течение этих полетов беспилотники подвергались воздействию помех сигналу GPS (по оценке, в результате предположительного глушения).