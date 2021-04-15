«ЛНР»: 44 заболевших и трое умерших от COVID-19

За минувшие сутки, 14 апреля, в отдельных районах Луганской области выявлено 44 заболевших COVID-19 и три летальных случая. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ЛНР».



За все время пандемии «ЛНР» подтверждает 4134 заболевших ковидом. Из них 3350 человек выздоровели, а 364 — умерли от осложнений.



У властей Украины нет данных о заболеваемости COVID-19 на неподконтрольных территориях.

За минувшие сутки в Украине зафиксировали 16 427 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. При этом выздоровели 11 148 человек, умерли — 433.