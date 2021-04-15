«ДНР» сообщила о гибели жителя Донецка от обстрела

Житель Донецка погиб в результате обстрела 14 апреля. Об этом сегодня сообщает «представительство в СЦКК» группировки «ДНР».



Уточняется, что трагедия произошла в квартире по адресу улица Новороссийская, 15 на окраине города. Погиб мужчина 1962 года рождения.

Место происшествия на карте

Также было опубликованы фотографии с места происшествия. На одном из снимков видно тело погибшего, находящееся на кухне квартиры. Также видно разбитое стекло двери балкона.

Фото: «Представительство ДНР в СЦКК» / Telegram

По данным «СЦКК ДНР», вчера огнем были повреждены дома №№ 15,17 по улице Новороссийская в Киевском районе Донецка, а также по улице Жуковского, 33 в Старомихайловке.

С 27 июля 2020 года на Донбассе формально действует режим полного прекращения огня. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество уменьшилось.



При этом с начала года наблюдается обострение ситуации. От обстрелов гибнут и получают ранения как участники конфликта, так и мирные жители. Как правило, стороны обвиняют друг друга в начале обстрелов и утверждают, что только открывают огонь в ответ.