«ДНР»: Девять человек умерли от COVID-19, еще 132 заболели

В отдельных районах Донецкой области положительные результаты на COVID-19 получили еще 113 человек. У 19 пациентов диагноз установлен клинико-эпидемиологическим путем. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ДНР».



Кроме этого, умерли 9 заболевших ранее.



По состоянию на 15 апреля «ДНР» признает 30 864 случая заболевания коронавирусной болезнью. Из них 23 251 человек выздоровел, 2365 — умерли.



У властей Украины нет данных о заболеваемости COVID-19 на неподконтрольных территориях.

За минувшие сутки в Украине зафиксировали 16 427 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. При этом выздоровели 11 148 человек, умерли — 433.