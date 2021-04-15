Кулеба обозначил «красную линию» Украины, за которой Россию ждут последствия

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал предел, перейдя который в отношении Украины, Россия столнется с серьезными последствиями. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции с участием министров иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы по итогам переговоров.



«"Красная линия" Украины – это государственная граница Украины. Если Россия пересекает "красную линию", если они перейдут границу, тогда они должны понести последствия», – заявил Кулеба.



При этом он отметил, что дипломатические меры, включая сегодняшний визит глав МИД стран Балтии, помогут предотвратить такую ситуацию, а также Украина сможет восстановить свою территориальную целостность и вернуть и Крым, и восточные территории.



«Все действия сейчас направлены на то, чтобы демотивировать Россию от дальнейшего обострения ситуации. На этом фокусируется дипломатия, и эти действия происходят на всех уровнях – на двусторонних, многосторонних, региональных. В отличие от 2014 года, Запад в этот раз не медлит и не теряет время для того, чтобы четко и уверенно отреагировать на действия России», – подчеркнул Дмитрий Кулеба.



По его словам, сделать можно многое, начиная от четких месседжей и заявлений о том, что Украина – это часть западного мира, и западные партнеры не бросят Украину наедине с агрессором. Также это может быть поддержка для повышения обороноспособности Украины и наложение новых экономических санкций на Россию в случае, если она решит обострить ситуацию.



«Решение в конфликтах не всегда зависит о политической воли, но мы должны донести до России потенциальные последствия, которые должны демотивировать ее против дальнейшей эскалации и обстрения ситуации», – резюмировал глава украинского МИД.