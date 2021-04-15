К 2050 году население Украины сократится на 20% и значительно «постареет» – прогноз ООН

Из-за демографических изменений Украина к 2050 году столкнется с резким дисбалансом количества пенсионеров и работающего населения. Об этом сообщила координатор ООН по гуманитарным вопросам в Украине Оснат Лубрани в ходе онлайн-презентации Аналитической справки ООН о социальной защите в Украине.



Она отметила, что в данное время пенсионеры являются одной из наиболее уязвимых социальных групп в Украине, и они составляют 27% от общей численности населения.



«Из 11 миллионов пенсионеров более 80% получают пенсии ниже прожиточного минимума. В то время как 20% пенсионеров, а это более 2 миллионов человек, имеют инвалидность и нуждаются в дополнительной помощи», – подчеркнула Лубрани.



Она сообщила, что согласно прогнозам ООН, из-за демографических изменений к 2050 году население Украины сократится на 20%. При этом значительно вырастет доля населения в возрасте 65 лет и старше.

Такой дисбаланс по возрасту трудоспособного населения и людей, которых нужно содержать, ставит под большой риск устойчивость пенсионной системы, отметила координатор ООН. Поэтому очень важна пенсионная реформа и улучшение трудовой политики, расширение возможности для обучения в течение всей жизни и трудоустройства.