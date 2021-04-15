На Луганщине выявлено 292 новых случая COVID-19, пятеро умерли

На подконтрольной властям территории Луганской области за сутки подтверждено 292 новых случая COVID-19. От осложнений умерли еще пятеро больных. Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОГА.



География выявленных заболеваний: Лисичанск — 61, Рубежное — 9, Северодонецк — 57, Беловодский район — 10, Белокуракинский, Меловской — по 6, Кормянский — 16, Марковский — 2, Новопсковский — 21, Сватовский — 16, Станично-Луганский — 11, Старобельский — 49, Троицкий — 28.



Вследствие осложнений умерли 74-летняя и 82-летняя женщины из Лисичанска, 65-летняя женщина из Попаснянского района, 56-летняя женщина и 82-летний мужчина из Старобельского района.



За все время исследований в области без учета неподконтрольной территориии зафиксировано 20 405 случаев ковида. Из них 16 375 человек выздоровели, 600 — умерли.



Уровень госпитализации в области на 100 000 населения равен 58,6 (при пороговом 60).

За минувшие сутки в Украине зафиксировали 16 427 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. При этом выздоровели 11 148 человек, умерли — 433.