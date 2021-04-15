Опрос: Россияне стали хуже относиться к Украине

В марте 35% россиян сказали, что плохо относятся к Украине, 50% заявили о своем хорошем отношении. В феврале эти показатели составляли 31% и 55% соответственно. Об этом говорится в результатах опроса, проведенного аналитическом центром «Левада-центр».



Социологи отмечают, что изменения наиболее заметны в старших группах респондентов. Если в феврале 2021 года почти половина (49%) респондентов 55 лет и старше хорошо относились к Украине, а плохо — 43%, то в конце марта 2021 года эти показатели составили 42% и 43% соответственно. В группе 40-54 года в феврале 54% относились хорошо, 31% — плохо, в марте: 47% и 39% соответственно.



Отношение молодежи к Украине не изменилось: в феврале 66% относились положительно, 16% — отрицательно, в марте — 68% и 19% соответственно — изменения в пределах статистической погрешности.



28% россиян считают, что «ДНР» и «ЛНР» должны стать независимыми государствами, ещё четверть (25%) выступает за то, чтобы ОРДЛО вошли в состав России. 16% респондентов — сторонники расширенной автономии в составе Украины, 10% — возвращения в состав Украины на общих условиях.



Точка зрения о необходимости независимости ОРДЛО остаётся самой доминирующей, но несколько теряет популярность: в мае 2014 года эту позицию занимали 36% респондентов. Растёт неопределённость россиян в этом вопросе: в мае 2019 года лишь 15% затруднились с ответом на вопрос, в марте 2021 года — уже 21%.



19% считают, что ОРДЛО войдут в состав России. 12% считают, что эти территории обретут независимость. В 2015 году эта версия была наиболее популярной — тогда её разделяли 38% респондентов.