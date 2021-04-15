Кириленко: В Славянске может быть построен завод по производству соды, нужны инвестиции

Строительство завода по производству соды в Славянске включено в стратегию экономического развития Донецкой области, но для реализации проекта потребуется большой объем инвестиций. Об этом рассказал глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко в интервью изданию «Деловой Славянск».



Он напомнил, что на территории Украины существовали три предприятия по производству соды – в Лисичанске, Славянске и Красноперекопске в Крыму. Лисичанский завод работал до 2009 года, потом запасы сырья были исчерпаны. В Славянске еще раньше, в 2003 году, было остановлено производство. Продукция завода в Красноперекопске стала недоступна после оккупации полуострова в 2014 году.



«В результате импорт соды в Украину в 2019 году составил порядка 250 тысяч тонн, при том, что названные предприятия могут обеспечить около 1 миллиона тонн соды собственного производства. Поэтому строительство [предприятия по производству соды] очень важно. Оборудование можно установить в любом месте, но сырье, которое есть у нас тут, и правильное размещение – это есть далеко не в каждом регионе», – подчеркнул Кириленко.



По его словам, сумма реализации данного проекта колоссальная, более 21 миллиарда гривен. Это предусматривает строительство завода и оснащение его оборудованием.



Глава ОГА отметил, что такой проект, в первую очередь, решит вопрос импортозамещения, а экспортирование продукции окажет влияние на внутренний региональный продукт области (ВРП). Однако нужно заниматься поиском инвестиций.



«Для реализации этого проекта сейчас выполняется технико-экономическое обоснование, в стратегию экономического развития области включен этот вопрос и вопрос инвестирования. Потому что с такой суммой сейчас даже обращаться за поддержкой госбюджета будет, мягко говоря, не совсем корректным», – сказал Кириленко.



Он добавил, что результат проекта «будет поражающим, мы сможем покрыть буквально и потребности, и импортозамещение для всей страны».

Читайте также: Стратегию экономического развития Донетчины и Луганщины до конца первого полугодия направят на утверждение правительства