Байден объявил режим чрезвычайной ситуации в сфере нацбезопасности США из-за действий России

Президент США Джо Байден объявил режим чрезвычайной ситуации в сфере национальной безопасности в связи с действиями РФ. Об этом в четверг, 15 апреля, сообщил Белый дом.



«Я издал указ о национальной чрезвычайной ситуации в связи с нетипичной и чрезвычайной угрозой национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов, которую представляют определенные пагубные действия правительства Российской Федерации», – говорится в письме Байдена конгрессу.



«Я определил, что указанная вредоносная внешняя деятельность правительства Российской Федерации – в частности, попытки подорвать проведение свободных и справедливых демократических выборов и демократических институтов в Соединенных Штатах и ​​их союзниках и партнерах; участвовать и способствовать злонамеренной кибер-деятельности против Соединенных Штатов, их союзников и партнеров; поощрять и использовать транснациональную коррупцию для влияния на иностранные правительства; осуществлять экстерриториальную деятельность против диссидентов или журналистов; подорвать безопасность в странах и регионах, важных для национальной безопасности Соединенных Штатов; и нарушать устоявшиеся принципы международного права, включая уважение территориальной целостности государств, – представляют собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов», – говорится в тексте документа, подписанного Джо Байденом.



Режим чрезвычайной ситуации в сфере национальной безопасности в США является основанием для введения санкций.

Президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций против России. В частности, американские власти высылают из страны 10 российских дипломатов. Кроме того, США запрещают своим компаниям напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные Центробанком, российским Минфином и Фондом национального благосостояния. Минфин США ввел санкции против 16 организаций и 16 физических лиц из России, связанных с вмешательством в выборы США.



Новые санкции стали вторым пакетом ограничений против России, подготовленных администрацией нового президента США Джо Байдена. В марте США вместе с Евросоюзом ввели санкции в отношении высокопоставленных российских чиновников из-за преследования оппозиционера Алексея Навального.