Зеленский: Настало время конкретных предложений для Украины и Грузии по членству в НАТО и ЕС

Президенты Украины и Грузии Владимир Зеленский и Саломе Зурабишвили провели телефонный разговор. Политики обсудили эскалацию на Донбассе и перспективы вступления обеих стран в НАТО и ЕС. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.



Зеленский сообщил Зурабишвили об увеличении случаев обстрелов на Донбассе и числе погибших. В свою очередь, Зурабишвили подчеркнула, что Украина и Грузия имеют историческое понимание и поддерживают друг друга в вопросе мира.



Президенты обсудили практические шаги Украины и Грузии в контексте дальнейшего углубления отношений с НАТО.



«Действительно настало время конкретных предложений для Украины и Грузии относительно получения ПДЧ в НАТО и плана вступления в Европейский Союз. Консолидация усилий и солидарность сегодня являются сверхважными», — заявил Зеленский.



Собеседники обменялись мнениями относительно актуальной ситуации с безопасностью в регионе Черного моря, в частности в контексте временной незаконной оккупации Крымского полуострова.



Зеленский выразил надежду на личное участие Зурабишвили в открытии саммита «Крымской платформы» в агвусте.