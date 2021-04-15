Зеленский подписал закон, который приравнивает е-паспорта к бумажным документам

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который закрепляет на законодательном уровне определения е-паспорта и е-паспорта для выезда за границу и приравнивает их к физическим аналогам. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.



Закон «О внесении изменений в закон Украины "О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус"» № 1368-ІХ парламент принял 30 марта 2021 года.



Как отмечают в Офисе президента, сегодня около 5 миллионов граждан Украины пользуются электронными паспортами (цифровыми образами ID-карт) через мобильное приложение портала государственных услуг «Дія».



«Е-паспорта доступны только тем украинцам, которые имеют ID-карту или биометрический загранпаспорт. Их основные преимущества – защищенность от подделок, простота получения и удобство использования», – говорится в сообщении.



Подписанный закон позволит использовать эти цифровые документы во время путешествий по железной дороге или самолетом в пределах Украины; во время медицинского обслуживания или банковских операций; для получения административных, гостиничных, телекоммуникационных, библиотечных услуг почты при приобретении товаров в магазине и для подтверждения личности на запрос полиции и правоохранительных органов.



Закон вступает в силу 23 августа 2021 года.