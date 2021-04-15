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Украина получила только пятую часть от законтрактованных вакцин против ковида, сообщил Степанов. Но Pfizer уже в пути

15 апреля 2021, 19:57

Украина получила только пятую часть от законтрактованных вакцин против ковида, сообщил Степанов. Но Pfizer уже в пути

Утром 16 апреля в Украину должны прибыть 117 тысяч доз вакцины Pfizer, груз уже отправлен. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала «Украина 24».

По его словам, вакцину уже отправили со складов в Бельгии, и в пятницу в 10:25 утра груз должен прибыть в киевский аэропорт «Жуляны».

Изначально предполагалось, что вакцина прибудет в Украину 15 февраля. Однако ситуация с переносами дат поставок происходит постоянно, отметил Степанов.

«Мы находимся в таких условиях... Согласно только наших контрактов подписанных, мы не говорим сейчас о COVAX, на сегодняшний день мы должны были уже получить 3,9 миллионов доз вакцин – всего. Это 2 миллиона доз CoviShield и 1,9 миллиона CoronaVac. На сегодняшний день мы получили 700 тысяч», – сказал глава Минздрава.

Он уточнил, что согласно последнему заверению китайской стороны, ожидается максимум до конца мая получить остаток 1,7 миллиона доз вакцины CoronaVac равными частями.

«Ожидаем от них четкого графика по отгрузке. Чтобы скорей получить, разговариваем с политическим руководством, к этому привлечены посольства. Мир с таким еще не сталкивался, чтобы было такое пренебрежение рыночными законами, договорами. То есть сейчас все, как в вестернах – кто сильнее, тот и прав. Хотят – наложили запрет, хотят – открыли экспорт вакцин», – прокомментировал Степанов.

Что касается вакцины AstraZeneca, добавил министр, в рамках инициативы COVAX Украина должна до конца мая получить около 1,6 миллиона доз этой вакцины. Но при этом Степанов повторил, что графики поставок менялись неоднократно, потому что в мире большой спрос на вакцины.

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