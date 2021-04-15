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По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 15 апреля

15 апреля 2021, 21:56

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 15 апреля

Ситуация с распространением COVID-19

За последние несколько дней коронавирусная болезнь унесла еще 20 жизней в Донецкой области. За сутки зафиксировали 961 заболевшего ковидом. С начала пандемии — 69 968 случаев коронавируса: 52 239 человек выздоровели, 1 484 — умерли.

В отдельных районах Донецкой области выявлено 132 новых случая COVID-19,умерли 9 заболевших ранее. Всего группировка «ДНР» признает 30 864 случая заболевания: 23 251 человек выздоровел, 2365 — умерли.

На подконтрольной властям территории Луганской области за сутки подтверждено 292 новых случая COVID-19. От осложнений умерли еще пятеро больных. Всего 20 405 случаев ковида: 16 375 человек выздоровели, 600 — умерли.

В отдельных районах Луганщины выявили 44 заболевших COVID-19 и три летальных случая, заявили в группировке «ЛНР». Всего там подтверждает 4134 заболевших: 3350 человек выздоровели, а 364 — умерли

Политика

Совет нацбезопасности и обороны провел закрытое заседание. Одной из тем стала ситуация на Донбассе. Президент Владимир Зеленский не стал раскрывать детали заседания, при этом заверил, что «армия готова», а ситуация на Донбассе контролируемая. Некоторые из затронутых на заседании вопросов будут обсуждаться на встрече Зеленского с президентом Франции Эммунюэлем Макроном. По информации «Зеркала недели», которое ссылается на источника в дипломатических кругах, к переговорам по видеосвязи присоединится канцлер Германии Ангела Меркель.

Президент США Джо Байден объявил режим чрезвычайной ситуации в сфере национальной безопасности в связи с действиями РФ.

Права человека

В 2020 году 270 тысяч жителей неподконтрольных районов не смогли снять свои пенсии на подконтрольной Украине территории из-за ограничений на пересечение линии соприкосновения в связи с COVID-19, сообщили в ООН.

Общество

Суд в Нидерландах подтвердил факт утечки телефонных разговоров фигуранта дела о крушении малайзийского Boeing на востоке Украины в 2014 году Сергея Дубинского, но не установил, как записи попали к журналистам. Записи разговоров подтверждают, что малайзийский самолет был сбит именно «Буком».

В неподконтрольные властям районы Донбасса проследовало 18 тонн гуманитарной помощи от ООН, в составе которой находилось оборудование для лечения и профилактики от COVID-19 и других вирусных заболеваний.

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