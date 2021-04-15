Рада приняла закон, позволяющий запретить импорт электроэнергии из России 

Верховная Рада одобрила во втором чтении проект закона «О сертификации системы передачи». Документом предусмотрена возможность сертифицировать «Укрэнерго» как независимого оператора системы передачи электроэнергии. Он также позволяет ввести ограничения на импорт электроэнергии из России и Беларуси.
Законопроект № 3364-1-д поддержали 296 народных депутатов.
Документ разработан с целью сертификации оператора системы передачи электрической энергии в соответствии с требованиями Третьего энергопакета ЕС.
Его основная задача — законодательное урегулирование вопроса сертификации оператора системы передачи электроэнергии по модели отделения ISO. Она предусматривает, что оператор системы пользуется имуществом, которое обеспечивает целостность объединенной энергетической системы Украины и диспетчерское (оперативное) управление, магистральные и межгосударственные электрические сети праве хозяйственного ведения. При этом, указанное имущество остается в собственности государства и урегулирования кризиса неплатежей на рынке электроэнергии.
Документ предусматривает:
С 1 февраля Украина возобновила импорт электроэнергии из РФ. Поставщиком электроэнергии стала одесская компания «ОНК-ГРУПП». Ее основатель — Александр Притыка ранее возглавлял «Региональную газоснабжающую компанию» Дмитрия Фирташа.
И.о. министра энергетики Юрий Витренко заявлял в феврале, что Украина планирует отсоединиться от энергосистемы с Беларусью и РФ в 2023 году и присоединиться к энергосистеме ЕС. По его словам, для этого необходим ряд системных решений, а пока страна вынуждена импортировать электроэнергию.