Рада приняла закон, позволяющий запретить импорт электроэнергии из России 

Верховная Рада одобрила во втором чтении проект закона «О сертификации системы передачи». Документом предусмотрена возможность сертифицировать «Укрэнерго» как независимого оператора системы передачи электроэнергии. Он также позволяет ввести ограничения на импорт электроэнергии из России и Беларуси.



Законопроект № 3364-1-д поддержали 296 народных депутатов.



Документ разработан с целью сертификации оператора системы передачи электрической энергии в соответствии с требованиями Третьего энергопакета ЕС.



Его основная задача — законодательное урегулирование вопроса сертификации оператора системы передачи электроэнергии по модели отделения ISO. Она предусматривает, что оператор системы пользуется имуществом, которое обеспечивает целостность объединенной энергетической системы Украины и диспетчерское (оперативное) управление, магистральные и межгосударственные электрические сети праве хозяйственного ведения. При этом, указанное имущество остается в собственности государства и урегулирования кризиса неплатежей на рынке электроэнергии.



Документ предусматривает:

Внедрение правил, которые обеспечивают проведение сертификации по европейским правилам системного оператора НЭК «Укрэнерго». Сертификация является необходимым условием для синхронизации украинской энергосистемы с европейской.

Упрощение процедур экспорта-импорта электроэнергии между Украиной и странами ЕС (проведение скоординированных аукционов доступа к межгосударственным сечениям).

Вводит ограничение/запрет импорта электроэнергии из России и Беларуси (в связи с окончанием отопительного сезона и ростом запасов угля на складах ТЭС)

Вводит обязанность генерирующих компаний, находящихся в коммунальной собственности, продавать электроэнергию только через конкурентные аукционы.

С 1 февраля Украина возобновила импорт электроэнергии из РФ. Поставщиком электроэнергии стала одесская компания «ОНК-ГРУПП». Ее основатель — Александр Притыка ранее возглавлял «Региональную газоснабжающую компанию» Дмитрия Фирташа.



И.о. министра энергетики Юрий Витренко заявлял в феврале, что Украина планирует отсоединиться от энергосистемы с Беларусью и РФ в 2023 году и присоединиться к энергосистеме ЕС. По его словам, для этого необходим ряд системных решений, а пока страна вынуждена импортировать электроэнергию.