Рада приняла законопроект об институте старост в Украине

Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект № 4535 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно развития института старост. Соответствующее решение поддержали 239 нардепов.



Документом предусматривается внесение изменений в Закон Украины «О местном самоуправлении в Украине», которыми предлагается, в частности, внесение изменений в определение понятия «Старостинский округ» с целью введения института старост в том числе для города — не административных центров общин.



Статус старосты как служащего местного самоуправления будет повышен с 6-го до 5-го ранга - это значит, что таким лицам будет увеличена заработная плата.



Изменениями предусматривается, что староста не будет входить в исполнительный комитет совета, но будет иметь много полномочий. В частности, он имеет право совещательного голоса, присутствовать на заседании исполкома, на сессии, представлять интересы жителей своего старостинского округа и участвовать в подготовке предложений к проекту бюджета общины.



К тому же староста отчитываться не только перед советом общины, но и перед жителями старостинского округа.



Староста также сможет предоставлять административные услуги, перечень которых определяет местный совет.



Однако староста не будет иметь права работать по совместительству, в том числе на общественных началах, заниматься предпринимательской деятельностью и получать от этого прибыль. В тоже время ему не будет запрещена преподавательская, научная или творческая работа во внерабочее время.