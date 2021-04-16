Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Бывший таможенник и сотрудник Генпрокуратуры. Стали известны имена контрабандистов, попавших под санкции СНБО

16 апреля 2021, 09:20

Бывший таможенник и сотрудник Генпрокуратуры. Стали известны имена контрабандистов, попавших под санкции СНБО

На заседании 15 апрелч Совет нацбезопасности и обороны ввел персональные санкции в отношении еще 12 топ-контрабандистов. Издание «Зеркало недели» приводит список фамилий из «черного списка»:

Аминев Денис Марселович
Богданов Олег Валерьевич
Грибанов Михаил Александрович
Дворак Юрий Николаевич
Доронин Олег Владимирович
Кукоба Эдуард Яковлевич
Куршутов Сеяр Османович
Мелконян Тигран Сасуникович
Полуситок Владимир Михайлович
Попов Андрей Юрьевич
Сердюк Сергей Павлович
Черепинский Александр Ефимович

Полуситка Владимир — бывший таможенник, бывший замначальника оперативного управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями — начальник отдела производства по делам о нарушении таможенных Львовской таможни, бизнесмен. Сердюк Сергей — бывший сотрудник Генпрокуратуры, фигурировал в деле о краже 37 танкеров из порта Одессы. Черепинский Александр — бизнесмен, упоминается в расследованиях проекта «Наші гроші» о сомнительных закупках в аэропортах.

СНБО на заседании 2 апреля впервые в истории Украины ввел персональные санкции против десяти топ-контрабандистов. Двоих из них — Вадима Альперина и Александра Еримичука — лишили украинского гражданства и намерены экстрадировать. Аналогично поступили с Араиком Амирханяном, против которого санкции СНБО на тот момент не были введены. У каждого из троих есть гражданство третьей страны: Израиля, Румынии и Армении соответственно.

Помимо этого, после заседания СНБО Гостаможня отстранила более 100 своих сотрудников в разных регионах.

Еще по теме

Прочее
Снбо Санкции

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
09:30
«ЛНР»: 39 заболевших и двое умерших от COVID-19 за сутки
21:56
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 15 апреля
17:10
«ДНР» на день откроет КПВВ под Донецком 16 апреля
12:50
В Донецке админздания закладывают мешками с песком и готовят бомбоубежища
12:32
«ДНР»: Девять человек умерли от COVID-19, еще 132 заболели
10:30
«ДНР» сообщила о гибели жителя Донецка от обстрела
10:18
ООН доставила в ОРДЛО гуманитарную помощь для борьбы с COVID-19
09:33
«ЛНР»: 44 заболевших и трое умерших от COVID-19
08:25
В течение суток на Донетчине трижды обстреляли беспилотники ОБСЕ
20:46
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 14 апреля
11:55
«ДНР» анонсировала проведение очередного форума с Пушилиным, Пасечником и россиянами
11:16
«ЛНР» сообщила новые данные по COVID-19
10:46
«ДНР» сообщила о 97 новых случаях ковида и 11 умерших за сутки
10:41
ОБСЕ увидела запрещенное вооружение на полигонах «ЛНР»
09:23
Сутки на Донбассе: Один украинский военный погиб, трое ранены
все новости
09:58
Зеленский: Я хотел поговорить с Путиным, но Москва отказала
09:30
«ЛНР»: 39 заболевших и двое умерших от COVID-19 за сутки
09:20
Бывший таможенник и сотрудник Генпрокуратуры. Стали известны имена контрабандистов, попавших под санкции СНБО
09:05
Глава МИД: Украина получит военно-техническую помощь от западных партнеров в случае масштабных боевых действий
08:58
В СММ ОБСЕ рассказали о многократном глушении беспилотников по обе стороны линии фронта
08:31
Штаб: Боевики стреляли из запрещенных минометов. Без потерь
08:21
17 479 заболевших ковидом выявили в Украине за сутки
08:06
Байден готов к разрядке в отношениях с Россией, но предупредил о новых санкциях в случае «помех для демократии»
07:38
Зеленский подписал закон о признании электронных паспортов
23:00
Рада приняла законопроект об институте старост в Украине
22:22
Святогорск — только один из вариантов для строительства аэропорта, заявил глава ОГА
22:16
Рада приняла закон, позволяющий запретить импорт электроэнергии из России 
22:06
Катастрофа MH17. Родственники жертв потребовали выплаты компенсации
21:56
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 15 апреля
21:26
Верховная Рада разрешила отцам брать отпуск по уходу за ребенком до трех лет
все новости
ВИДЕО
Британский Sky News показал полевой лагерь российских военных под Воронежем  ►
12 апреля, 17:09
Как Пушилин письмо Путину писал, год закрытых КПВВ. Дайджест НД ►
11 апреля, 21:25
В Мариуполе снова митинговали против стройки вуза Ахметова в Горсаду ►
11 апреля, 18:16

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, (Р), (PR), Спецпроект — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция