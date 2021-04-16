Бывший таможенник и сотрудник Генпрокуратуры. Стали известны имена контрабандистов, попавших под санкции СНБО

На заседании 15 апрелч Совет нацбезопасности и обороны ввел персональные санкции в отношении еще 12 топ-контрабандистов. Издание «Зеркало недели» приводит список фамилий из «черного списка»:



Аминев Денис Марселович

Богданов Олег Валерьевич

Грибанов Михаил Александрович

Дворак Юрий Николаевич

Доронин Олег Владимирович

Кукоба Эдуард Яковлевич

Куршутов Сеяр Османович

Мелконян Тигран Сасуникович

Полуситок Владимир Михайлович

Попов Андрей Юрьевич

Сердюк Сергей Павлович

Черепинский Александр Ефимович



Полуситка Владимир — бывший таможенник, бывший замначальника оперативного управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями — начальник отдела производства по делам о нарушении таможенных Львовской таможни, бизнесмен. Сердюк Сергей — бывший сотрудник Генпрокуратуры, фигурировал в деле о краже 37 танкеров из порта Одессы. Черепинский Александр — бизнесмен, упоминается в расследованиях проекта «Наші гроші» о сомнительных закупках в аэропортах.



СНБО на заседании 2 апреля впервые в истории Украины ввел персональные санкции против десяти топ-контрабандистов. Двоих из них — Вадима Альперина и Александра Еримичука — лишили украинского гражданства и намерены экстрадировать. Аналогично поступили с Араиком Амирханяном, против которого санкции СНБО на тот момент не были введены. У каждого из троих есть гражданство третьей страны: Израиля, Румынии и Армении соответственно.



Помимо этого, после заседания СНБО Гостаможня отстранила более 100 своих сотрудников в разных регионах.